Galaxy Note 6,Galaxy Note Ailesinin Yeni Üyesi

Samsung, Güney Koreli akıllı telefonlarını Dünya ile paylaşan Note gelişiminin geçirdiği evrimi hep beraber görelim.

Akıllı telefon üreticiler arasında ismini altın varaklarla yazdıran ve popüler cihazların üreticisi olan Samsung Glaxy Note, akıllı telefon pazarına sürmüş olduğu ilk modelden bu yana ciddi gelişimler kaydetti ve günümüzde de kullanıcısının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Samsung’un en çok satanlar listesine sizin de bildiğiniz üzere Note'lar vardır ve Note'lar her geçen gün fazla kullanıcılarla buluşmaktadır.

Henüz Samsung’un yeni sürümü olacak Galaxy Note 6'ya istinaden resmi bir duyuru gerçekleşmedi lakin telefona ait teknik bilgiler gelmeye devam ediyor.Bu teknik bilgileri sizlerle paylaşmadan evvel gelin bir de Note ailesinin gelişimine bakalım siz değerli okurlarımızla.

Galaxy Note

Galaxy Note serüvenini 5.3 inç ekran boyutuyla akıllı telefon kullanıcılarına ilk modeli olarak sunan ve 2011 yılında karşımıza çıkaran Samsung, kullanıcılarını oldukça şaşırtmıştı. Galaxy Note 1, Phablet pazarının ilk akıllısı unvanına uygun görülen, 800x1280p çözünürlüğe sahip, 285ppi piksel yoğunluğuyla dikkat çeken ve Super AMOLED kullanılan akıllı cihazda gücünü çift çekirdekli Exynos 4 işlemcisinden sağlamaktaydı.

Galaxy Note 2

Samsung'un Note ailesine 2. performans göstergesi olan Galaxy Note 2,720x1280p çözünürlüğünde ve 5.5 inç ekran boyutuyla, 265ppi ile Galaxy Note 1’e göre daha düşük bir piksel yoğunluğuyla gözleri üzerine çeken phablet modeli 4 çekirdekli olup Exynos 4412 işlemciye sahip ve bunun yanısıra da aynı zamanda 2 GB Ram ve 3.100 mAh batarya gücünü de sahip olan Galaxy Note 2 kullanıcısı ile buluştu.

Galaxy Note 3

Şimdi gelelim 2013 yılında mat deri üzerine iplik işlemeleriyle dikkat çeken ve piyasaya sürüldüğü dönemde en çok satılan akıllı cihaz olduğu açıklanan Galaxy Note 3 modeline. 5.7 ınç ekran boyutu ile, 1080x1920p çözünürlüğünde ve 386 ppi piksel yoğunluğundaki Super AMOLED ekranlı modeli, Exynos 5 işlemciye sahip bir note serüveni lideri olarak karşımıza çıkmıştı.

Galaxy Note 3 Neo

Galaxy Note 3 ailesinin bambaşka bir versiyonu olarak 2014’ün ilk aylarında kullanıcı ile buluşan phablet model Galaxy Note 3 Neo , 720x1280p çözünürlüğünde , 5.5 inç büyüklüğünde ve 267ppi piksel yoğunluğu oranına sahip bunun yanısıra çift çekirdeğe sahip Exynos 5 işlemci ve 8 MP ana kamera donanımıyla karşımıza çıkan Note ailesinin en yeni üyesiydi.

Galaxy Note 4

Galaxy Note 4,5.7 inç büyüklüğünde bir ekran teknolojisiyle geldi,Exynos 5433 işlemcisine sahip olan ve 8 çekirdekli 1.9 GHz 3 GB Ram bellek ve 16 Megapiksellik arka kamerası ile 4K video kaydı yapan Galaxy Note 4 yeni olma özelliği ile müşteri ile paylaşıldı.

Galaxy Note 5

Galaxy Note ailesinin son yeniliği ise 5.9 inç büyüklükteki ekranı ile Phablet sınıfına giren yeni ürüne Exynos 7422 işlemcisini de barındıran Note 5 zarif bir görünüm elde etti.

Şimdi gelelim tanıtımı Hollandalı web site GSM Helpdesk'in üstlendiği yeni Note üyesine, Samsung Galaxy Note 6’yı düz ekranlı ve kavisli ekranlı olarak iki çeşit göreceğiz . 5.8 inç hem normal ekrana sahip hem de 5.8 inç kavisli ekran ikinci Note 6 yer alacak. Her iki modelin tasarlanan ekranı da QHD (1440 x 2560 piksel) çözünürlüğünde olacak. Sürümünün yeni versiyonunu öğrendiğimiz sitenin kaynağına göre, her iki ekran özelliğine sahip telefonlara da benzer özelliklerle gelecek.

Bunun yanı sıra da Note ailesinin yeni üyesi olan bu telefonlarda, Galaxy S7 modellerinde kullanılan 12 megapiksel kamera yer alacak. Aynı zamanda 4GB RAM ve işlemci bölümünde de Snapdragon 825 veya Exynos 8890 kullanılması bekleniyor.

Galaxy Note 6 modellerinin sunacağı diğer bir özellik ise, suya ve toza dayanıklı olabileceği gibi parmak izi tarayıcının yanı sıra, bir iris tarayıcı özelliği de bulunabilecektir. Samsung Note ailesinin bu yeni versiyonu, temmuz ayında resmen ilan edilmesi bekleniyor.