Akıllı Klasörler Mac Pc'lerde

Titizve temiz insanlar aranır diye bir başlık açsam kimler gelirdi acaba?Titiz ve düzenli olan insanlar mı yoksa titiz ve düzeni arayan insanlar mı? Eğer,bir şans daha verilmiş olsa size düzenli olmayı seçermiydiniz?Yoksa dağınıklık sizin için yaşam kültürü haline mi geldi,vazgeçemiyor musunuz?

Aslında kısa bir girizgah yeter,konuyu anlamanız için.Yaşamınızın düzenli olmasını istiyorsunuz ya da istemek zorundasınız bunu duyar gibiyim. Çünkü düzenin ve tertibin insana çok büyük faydaları olabilir. Kimi zaman en zor anlarda size vakit kazandırabilir bu düzen kimi zaman çevreniz tarafından takdir edilmenizi sağlayabilir. Düzen hayatımızın bir parçası gibidir. Evimiz, iş yerimiz ne kadar düzenli olur ise bize o kadar kolaylık sağlar.

Bilgisayarımız da böyledir. Bilgisayarınızın karışıklığı sizin canınızı sıkabilir işlerinizi yavaşlatabilir. Aradığınız belgeleri anında bulma sıkıntısını size yaşatabilir. Ne kadar düzenli olur ise bize o kadar zaman kazandırır işlerimizin yapımında. Vakit kazandırdığı gibi o muhteşem düzen bize bilgisayarın daha yararlı bir şekilde kullanılmasını da sağlar. Peki bilgisayarlarımız da bu düzeni nasıl yakalayacağız? Eski bilgisayarların karışıklığını ortadan kaldıran bir yöntem var artık: Akıllı Klasör!

Akıllı Klasör Nedir?

Akıllı klasörü en anlaşılır şekil de anlatalım. Bilgisayarınız da her şeyi tek tek dosyalamak ve bir çok yer kaplaması yerine sanal bir ortamda akıllı dosyayı oluşturuyoruz. Akıllı klasör bize aradığımız her belgenin yerini bildiriyor. Yani o her şeyin yerini biliyor ! Böylelikle aradığımız her şeyi anında bulabiliyor ve asla karışıklık yaşamıyoruz. İşlerimizi yaparken belgeleri aramak için zaman kaybetmiyoruz. Mükemmel bir düzenimiz oluşuyor…

Akıllı Klasör Silinirse Ne Olacak?