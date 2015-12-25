Şüphelendiğiniz Dosyaları Nasıl Analiz Edebilirsiniz?

Günümüzde anti virüs yazılımları oldukça kaliteli bir şekilde görevlerini yerine getirebilmekteler. Birçok kullanıcı bilgisayarına kurmuş olduğu anti virüs programı ile güvenlik derecesini oldukça iyi bir şekilde sağlayabilmektedir. Anti virüs yazılımları bilgisayarlarınıza daha virüsler sızmadan önce onları algılarlar ve direkt olarak silerler. Algılama işlemlerini ise gerek davranış izleyicisi fonksiyonları ile gerekse web izleme fonksiyonları ile algılayabilmekteler. Ancak çoğu zaman anti virüsler de bazı virüslere karşı etkisiz kalabilmekteler. Bu bazı virüslerin yapılarına değinecek olursak profesyonel bir şekilde zararlı kodlar şifrelenmektedir. Şifreli kodları da anti virüs yazılımları kolay bir şekilde çözemezler ve zararlı olan bir virüsü zararsız olarak tanımlayabilirler.

Şifreli Virüs Arka Planda Çalışabilir

İşte böyle bir durumda da oldukça zor işlemlerden geçebilirsiniz. Şifreli bir virüs arka planda çalışarak bilgisayarınıza son derece geri dönüşü olmayacak zararlar verebilirler. Örnek vermek gerekirse bir reklam virüsü sürekli olarak size reklamlar sunabilir ve hatta tarayıcınız dahi açık değilken arka planda reklam sesleri duyabilirsiniz. Bunlara ek olarak yine arka planda çalışarak size ait olan verileri kötü niyetli kişilere hızlı bir şekilde aktarabilirler ve bu durumda da oldukça zora girebilirsiniz. Bu gibi virüsleri tespit edebilmeniz için anti virüslere değil daha farklı yazılımlara ihtiyacınız vardır. Eğer bir dosyadan şüpheleniyorsanız ilk olarak bu dosyayı virüs total benzeri anti virüs sitelerinde taratabilirsiniz. Bu sitelerde tek bir anti virüs yazılımı değil 30 – 45 civarı anti virüs programı taramaya almaktadır ve daha güvenli sonuçlar elde dersiniz.

Kendi Bilgisayarınızda Analiz Yapın

Yine buna ek olarak kendi bilgisayarınızda da bazı analiz işlemlerini yerine getirebilirsiniz. Örneğin SysAnalyzer yazılımı ile bir dosyayı detaylı bir şekilde incelemeye alabilirsiniz. Bunun için internetten bahsi geçen yazılımı indirin ve bilgisayarınıza indirdikten sonra kurun. Kurduktan sonra yazılımı çalıştırın ve şüphelendiğiniz dosyayı açın. Bir süre bu dosyayı tarayacaktır ve size rapor verecektir. Size sunulan rapor da şüphelendiğiniz dosyanın bilgisayarınızda ne gibi işlemlerde bulunduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Örneğin eğer başlangıca yerleşiyorsa bilgisayar açılışında başlayacaktır ve bunu genellikle virüsler yapabilmektedir. Bunu size söyler bunun yanı sıra arka planda bir uygulamanın içerisine kendini entegre edecekse yine bunu da size rapor da bildirir. Eğer rapor sonuçları temiz ise şüphelenecek herhangi bir şey yoktur dosyayı güvenle açabilirsiniz.