Rekor Benimseme iOS 9 ‘dan Geldi.

Apple ’ın 16 Eylül kullanıcılarına sunduğu iOS 9 iki gün gibi kısa bir süre içerisinde %20 kullanım oranı trendini yakalayarak başarıyı elde etti. Apple’ın kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller ki,Apple için kıdemli başkan yardımcısı unvanını elinde bulundurur ,yaptığı en güncel açıklama ile iOS 9’un sürümler içerisinde rekor kırdığını dile getirdi. Apple , geliştirici sayfası aracılığıyla mobil işletim sistemi iOS ’in en güncel sürümünün benimseme oranının yüzde 84’e ulaştığını açıkladı. iOS 9 ; iPhone, iPad ve iPod touch modellerine yüklenebiliyor. Şirketin geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, benimseme oranı yüzde 77 olarak açıklanmıştı. Güncel oran olan yüzde 84 kulağa etkileyici gelse de, aradan geçen iki aylık sürede kaydedilen artışın görece düşük kaldığı söylenebilir. iOS 9 ‘un aynı büyüme oranını koruması durumunda haziran ayında yeni iOS versiyonunun duyurulacağı WWDC öncesinde yüzde 90’lık benimseme oranı hedefine ulaşması pek mümkün gözükmüyor.

Benimseme hızında yaşanan düşüşte iOS 9.3 ve sonrasında yayınlanan güncellemelerde görülen hataların etkili olduğu düşünülüyor. Her ne kadar Apple tüm sorunlara hızla bir çözüm sunma eğilimde olsa dahi iOS 9.3 kamuoyu ile ilk paylaşıldığında,gerek yeni iPhone ve gerekse de eski iPad modellerinde bazı sorunlara yol açmıştı bu yenilik.Bu duruma ilaveten, iPhone, iPad ve iPod touch gibi en yeni iOS sürümünün var olduğu modellerinde halen mevcudiyetini koruyup,kullanılıyor olması da Apple’ın özümsenme oranını daha üst seviyelere taşımasında engel teşkil ediyor.

Apple’ın kendi sınırlarını belirlemesi ve görece eski cihazları destekleme konusundaki tutumu sayesinde en yeni iOS sürümü, benimseme oranı konusunda en fazla kullanıcı tarafından beğenilen ve onaylanan güncel Android versiyonu olan Android 6.0 Marshmallow’a oranla daha yüksek bir performans izliyor. 4 Nisan 2016 itibarıyla Android 6.0 Marshmallow yüklü Android cihazların oranı yüzde 4.6 seviyesinde seyrediyor.

İOS 9 açık ara önde ,gerisinde kalansa İOS 8

iOS 9 kullanıcı ile buluştuktan beş gün gibi kısa bir süre içerisinde %50 kullanım oranını yakalayarak,bu kadar kısa sürede Apple tarihinde indirilen en çok yazılım sürümü olarak tarihe geçti.

iOS 9 yazılım sürümü , Iphone da bir çok ürün için yayınlandı.Kısa bir süre de önce %50 oranını akabinde ise %84 oranını yakalayarak kullanıcının dikkatini çektiğini ve kullanıcıların bu sürümden ağırlıklı olarak mutmain olduğunu gösterdi.Bu oranıyla birlikte, geçtiğimiz yıl kullanıcıya sunulan iOS 8 yazılım sürümünü de geri de bırakarak ipi göğüslemesini iyi bildi ve bunu başardı.