General Mobile GM 5 Plus

Akıllı telefon pazarının hızla büyümesi, her piyasada olduğu gibi akıllı telefon piyasasında da bazı değişimlere yol açtı! Özellikle otomobil pazarında rastlanan benzer parça uygulaması, akıllı telefon pazarında da kendini iyiden iyiye göstermeye başladı! Örnek vermek gerekirse; otomobil kasalarının üzerinde bulunduğu altyapı, yapılan çeşitli anlaşmalar sonucu, pek çok firma tarafından kullanılıyor! Bu parça ortaklığının firmalara kazandırdığı en büyük artı ise; genellikle maliyet yönünde oluyor! Parça bulma kolaylığı da cabası! Akıllı telefon piyasasında da benzer uygulamaların yapıldığını söylemek, yanlış olmaz! Android One olarak isimlendirilen altyapı, günümüzde pek çok akıllı telefonda kullanılmaya başlandı! Ortaklığın son ürünleri içerisinde yer alan General Mobile GM 5 Plus da Android One, altyapısına sahip oldu! Bilindiği gibi General Mobile, Android One altyapısını geçtiğimiz dönemlerde de General Mobile 4G isimli akıllı telefonunda kullanıp, oldukça büyük bir başarılar elde etmişti! General Mobile 4G isimli akıllı telefonundan elde etmiş olduğu başarıyı beğenmiş olacak ki Android One altyapısı, General Mobile 4G den sonra şimdi de kendisini General Mobile 5 Plus da gösterdi! General Mobile 5 Plus ın tanıtılacağını öğrenen pek çok kişi, daha General Mobile 5 Plus ne zaman çıkacak öğrenmeden, General Mobile 5 Plus özellikleri ve General Mobile 5 Plus fiyatı ile ilgili araştırmalara koyuldu! General Mobile 5 Plus ne zaman çıkacak sorusu ise; adeta hep arka planda tutuldu! Çünkü kullanıcılar General Mobile GM 5 Plus ne zaman çıkacak sorusundan çok, General Mobile 5 Plus özellikleri ne olacak ve General Mobile 5 Plus fiyatı ne kadar sorularına odaklanmıştı! İşte merak edilen soruların cevapları!

General Mobile GM 5 Plus Özellikleri

General Mobile GM 5 Plus özellikleri arasında en çok dikkat çeken detay; Qualcomm imzasına sahip, Snapdragon 617 isimli, 8 çekirdeğe sahip işlemci! General Mobile 5 Plus özellikleri içinde diğer dikkat çeken detaylar ise; 13 mp’lik ön ve arka kamera, 3 GB RAM, 3100 gücünde pil, hızlı şarj desteği, 32 GB mevcut hafıza ve hafıza kartı desteği! General Mobile 5 Plus, sahip olduğu 5.5 inç’lik HD ekran ile de çoğu kişinin beğenisi kazanmış durumda! Ve en önemli detay; General Mobile 5 Plus 4.5 G teknolojisini destekliyor, hem de CAT 7 isimli sınıfta, yani gezinme hızı en yüksek olan sınıf!

General Mobile 5 Plus Fiyatı

General Mobile 5 Plus fiyatı na gelindiğinde, pek çok kişi şaşkınlıklarını belli etmemek için uğraşıyor! Çünkü General Mobile 5 Plus fiyatı, ülkemizde sadece 999 Türk Lirası!