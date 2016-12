Casper VIA V6 İnceleme

Sürekli olarak yenilik gösteren orta sınıf akıllı telefon pazarı, hali hazırda yüzlerce modele ev sahipliği yapıyor! Orta sınıftan üst sınıfa adım atıldığında ise; model çeşidi, 2 haneli sayılara düşüyor! Bu farklılıklar, yeni satış yılı içerisinde de benzer şekilde takip ediyor! Örnek vermek gerekirse; Apple gibi pazarın üst sınıf akıllı telefon üreticisi bir firma, yılda en fazla 2-3 yeni model piyasaya sürerken, bu sayı orta sınıf akıllı telefon üreticilerinde çoğu zaman, yılda iki haneli sayıları buluyor!

Casper VIA V6

Akıllı telefonun hayatımıza kattığı yenilikleri inkar etmek, haksızlık olacaktır. Çünkü bilindiği gibi akıllı telefon, hayatımızın içerisine girdiğinden beri yaşamlarımız oldukça kolay bir hal aldı! Tabi bunun en büyük yardımcısı, akıllı telefonlar ile birlikte olan internet bağlantısı! Akıllı telefonların hayatlarımızı bu denli kolaylaştırması, akıllı telefonların büyük bir hız ile elden ele yayılmasının en büyük nedeni! İnsanların akıllı telefonlara olan ilgisinin bu kadar artması, seçim kriterlerini de değiştirdi! İnsanlar aldıkları akıllı telefonların, fiyat/performans oranlarına büyük özen göstermeye başladı! Söz konusu fiyat/performans olduğunda ise; en dikkat çeken modellerden biri, Casper VIA V6 oluyor! Casper VIA V6, 1000 Türk Lirasının altında alınabilecek en iddialı modeller arasında yer alıyor. Casper VIA V6 özellikleri ve Casper VIA V6 fiyatı hakkında pek çok detay, Casper VIA V6 inceleme mizde sizler ile birlikte olacak!

Casper VIA V6 Özellikleri

Casper VIA V6 inceleme mizde, bizi oldukça şaşırtacak detaylara sahip olduğunu gösterdi. Casper VIA V6 özellikleri arasında en çok dikkat çeken detay; Qualcomm imzalı, Snapdragon 410 model isimli işlemci! Snapdragon 410, kullanıcılara 1.2 GHz hız vaat ediyor! Casper VIA V6 özellikleri arasında diğer dikkat çeken detaylar ise; Casper VIA V6 nın sahip olduğu; 2 GB RAM, 2400 mAh pil, 5 inç HD çözünürlüklü ekran ve ince, şık, zarif tasarım.

Casper VIA V6 Fiyatı