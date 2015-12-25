Bilgisayarın Reset Atma ve Donma Sorunun Çözümü

Günümüzde bilgisayarlar sürekli olarak bazı sorunlar ile karşılaşabilirler ve bu sorunlar da oldukça zor bir şekilde çözülebilmektedir. Yine en sık karşılaşılan bilgisayar problemlerinin başında bilgisayarların aniden donmaları ve baştan başlamaları gelmektedir. Böyle bir sorun da ilk olarak bilgisayarın yeniden başlamasına neden olan unsurun tespit edilmesi gerekmektedir. Genel olarak kullanıcılar bilgisayarları yeniden başladıklarında, donduklarında ilk olarak virüslerden şüphelenirler ancak bu tutum yanlıştır. Bilgisayar problemlerini her zaman virüsler oluşturmazlar ve virüslerin yanı sıra bazen bilgisayarların periyodik olarak bakımlarının yapılmıyor olması da bazı sorunları beraberinde getirebilmektedir. İlk olarak bilgisayarın neden baştan başladığını veya donduğunu tespit edelim.

Son Yüklenen Yazılımları Kaldırın

Aslında bu iki sorun da aynı faktörden kaynaklanabilmektedir. Bilgisayarların neden yeniden başladıklarına değinecek olursak ilk olarak en son yüklemiş olduğunuz yazılımları program ekle kaldır menüsüne giderek kaldırmalısınız. Bu yazılımları kaldırdıktan sonra da bilgisayarınızda bulunan bazı sürücüleri kontrol etmelisiniz. Yine virüslerden şüpheleniyorsanız veri tabanı oldukça güçlü olan bir anti virüs yazılımı ile tarama işlemini gerçekleştirmelisiniz. Tarama işlemini gerçekleştirdikten sonra da bilgisayarınıza bulaşmış olan virüsleri temizlemelisiniz ve son olarak bilgisayarınızı yeniden başlatın. Eğer bu sorun hala devam ediyorsa anti virüs yazılımları ile tarama işlemini bilgisayarınızı güvenli moda alarak yapmalısınız. Güvenli mod ile bilgisayarınızı taradıktan sonra eğer hala bir virüs meydana çıkmamış ise bu sorun donanımsaldır.

İşlemcinin Aşırı Sıcak Olması

Donanımsal olarak yeniden başlama, donma sorununu oluşturacak olan tek bir unsur bulunmaktadır. O da işlemcinizin aşırı derece de ısınıyor olmasıdır. Eğer işlemciniz oldukça yüksek oranlarda ısınırsa eğer ve ısı derecesi %90’a kadar ulaşırsa bilgisayarınız kendisini korumak için yeniden başlatabilir ve hatta kapatabilir. Yine işlemci ısısı %90’a ulaşırsa bilgisayarınızda bazı işlemler yapılamayacağından dolayı donmalar meydana gelebilmektedir. Bu yüzden ilk olarak bilgisayarınızın kasasını bilgisayarınız kapalıyken açmalısınız. Sonrasında işlemci fanını sökerek işlemcinin termal macununu kontrol etmelisiniz. Eğer macun yerinde ise fan parçalarının temizliklerini yapın ve toz ile kiri temizleyin. Sonrasında işlemcinizi doğru bir şekilde yerine tekrar takın ve kasanızın kapaklarını kapatın. Artık bilgisayarınızda donma ve kasmaların oluşmadığını görebilirsiniz.