1000 TL ile Alınabilecek En İyi Telefonlar

Akıllı telefon pazarının hız kesmeden geliştiği şu günlerde, akıllı telefon marka ve modelleri de içinden çıkılmaz bir hal aldı! Bilindiği gibi akıllı telefonların yaşamlarımızı değiştirmesi, günümüzden çok da uzakta değildi! Akıllı telefonlara olan ilginin gittikçe artması, akıllı telefon pazarındaki çeşitliliği de arttırdı! Çeşitliliğin bu denli fazla olması, kullanıcıları oldukça olumsuz etkiledi, nasıl mı? İnsanlar akıllı telefon almaya karar verdiklerinde, karşılaştıkları manzara ile şaşkına dönmeye başladı! Akıllı telefon almak için karar veren kişiler, araştırmalara başladıklarında nasıl dipsiz bir kuyunun içine düştüklerini fark etmeleri, pek de uzun sürmüyor! Akıllı telefon almak isteyen kişilerin çoğu, macerasını ya bir teknolojik market görevlisinin yanında sonlandırıyor, ya da eş dost olarak tabir edilen, tanıdık kişilerden alınan yardımlar vasıtası ile bu maceraları sonlandırıyor! Fakat yine de en doğru kararı son kullanıcı, yani akıllı telefonu satın almak isteyen kişiler veriyor! Peki, akıllı telefon almak isteyen kişi doğru karar veriyor mu? Az önce de akıllı telefon pazarındaki çeşitliliğin insanları ne denli zorladığından bahsetmiştik, çeşitliliğin bu kadar çok olması, elbette kafaları karıştırıyor. Fakat yinede akıllı telefonlar satın alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta: fiyat/performans oranı! Yani satın almak istediğiniz ürünün, hem ihtiyaçlarını karşılaması hem de bütçenize uygun olması! Bu yüzden sizler için 1000 tl akıllı telefon tavsiyesi nde bulunduk ve sizler için 1000 tl akıllı telefon tavsiye listesini oluşturduk!

1000 TL Akıllı Telefon Tavsiyesi

1-) LG G3

LG G3, 1000 tl akıllı telefon tavsiye listemizde başı çeken bir model! LG G3 ün 1000 tl akıllı telefon önerisi içerisinde olmasının en büyük nedeni; sahip olduğu, HD çözünürlüklü 5.5 inç’lik ekran! Aynı zamanda LG G3, içerisinde barındırdığı 3000 mAh gücündeki batarya sayesinde kullanıcılara, yaklaşık 600 saat bekleme ömrü sunabiliyor! LG G3, aynı zamanda 13 mp’lik bir arka kameraya da sahip ve bu kamera, 4K çözünürlükte video çekebiliyor! LG G3, 4.5 G uyumlu olması ile de bizlerden tam puan aldı ve yaklaşık, 980 Türk Liralık fiyat etiketi ile 1000 tl akıllı telefon önerisi listemizde, ilk sırayı aldı!

2-) Asus ZenFone Selfie

Asus ZenFone Selfie, model ismi ile de günümüz ile oldukça uygun bir akıllı telefon olduğunu gösteriyor! Asus ZenFone Selfie de 5.5 inç’lik, Full HD özellikli ekranı ile kullanıcıların hayallerini süslemeye devam ediyor! Asus ZenFone Selfie da LG G3 gibi 3000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olsa da Asus ZenFone Selfie, bekleme süresi olarak sadece 255 saat hizmet verebiliyor! Fakat Asus ZenFone Selfie, sahip olduğu 3 GB’lık RAM sayesinde, kullanıcılarını üzmeyecek bir performans sergiliyor diyebiliriz! Asus ZenFone Selfie, yaklaşık 1000 Türk Liralık fiyat etiketi ile raflarda sahiplerine ulaşmayı bekliyor!

3-) General Mobile GM 5 PLus

General Mobile GM 5 PLus da 1000 tl akıllı telefon önerisi listesindeki rakipleri gibi 5.5 inç’lik ekrana sahip! General Mobile GM 5 PLus, rakiplerine oranla daha güçlü bir bataryaya sahip! Bu bataryanın gücü; 3100 mAh değerinde. General Mobile GM 5 PLus, sahip olduğu Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 işlemci ile kullanıcılara, 1.5 GHz hız değeri sunuyor! General Mobile GM 5 PLus, renk seçenekleri arasında sunduğu pembe rengi ile kadın kullanıcılarının da oldukça dikkatini çekmiş durumda! General Mobile GM 5 PLus, aynı zamanda 999 Türk Liralık fiyat etiketi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor!

4-) Lenovo A7010

Lenovo A7010, 1000 tl akıllı telefon önerisi listesindeki diğer rakipleri gibi 5.5 inç’lik Full HD çözünürlüklü bir ekrana sahip! Lenovo A7010, diğer rakiplerine göre en güçlü bataryaya sahip olsa da bir LG G3 performansı sunamıyor denebilir! Lenovo A7010 da rakipleri gibi Android işletim sistemi ile donatılmış ve kullanıcılarına, hafıza kartı desteği sunuyor! Lenovo A7010, yaklaşık 900 Türk Liralık fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor!