500 TL ile Alınabilecek En İyi Telefonlar

Akıllı telefonların önemi, gün geçtikçe artmaya devam ediyor! Özellikle Apple ve Samsung gibi akıllı telefon pazarının liderlerinden olan firmaların ürünleri, adeta astronomik fiyat etiketleri ile alıcı beklemeye başladı! Durumun böyle olması; birçok kullanıcının canını sıkarken, akıllı telefon üreticilerine de oldukça olumsuz geri dönüşler yapmaya başladı! Bu durumun en güzel örneği; geçtiğimiz günlerde piyasaya sunulan, iPhone SE ile gözler önüne serildi! Bilindiği gibi Apple, tüketicilere iPhone SE isimli yeni bir akıllı telefon sunmuştu! Fakat Apple, iPhone SE ile beklediği ilgili göremedi! Birçok kişi bu ilgisizliği, telefonun yeni bir model olmasına rağmen, eski model bir kasaya sahip olmasına bağlıyordu! Ancak birçok kişi de düşük satış oranlarına, iPhone SE isimli akıllı telefonun fiyatının neden olduğunu düşünüyordu! Az öncede bahsettiğimiz gibi birçok akıllı telefon, günümüzde sahip olduğu astronomik fiyat etiketleri ile kullanıcılarını bekliyor! Ancak tüketicilerin çoğu, aynı işlevleri yerine getirebilen benzer cihazlara, yüzlerce Türk Lirası fark vermek istemiyor ve piyasa içerisinde, yoğun bir araştırma çabası içine giriyor! Sizler için 500 tl akıllı telefon modelleri ni bir araya getirdik! Yanlış okumadınız, 500 tl akıllı telefon modelleri ni sizler için bir liste halinde sıraladık!

500 Tl Akıllı Telefon Modelleri

1-) Asus ZenFone 5

500 tl akıllı telefon önerisi listemizde, ilk sırayı almayı hak eden akıllı telefon; Asus ZenFone 5 oldu! Asus ZenFone 5, sahip olduğu 5.0 inç’lik ekran ile kullanıcılara HD tecrübesini de sunuyor! Asus ZenFone 5, Android 4.3 ile kullanıcılara sunulurken, rakipleri arasından çift hat ve hafıza kartı desteği ile ayrılıyor! Asus ZenFone 5, aynı zamanda sahip olduğu 494 Türk Liralık fiyat etiketi ile de birçok kullanıcının beğenisini topluyor!

2-) Lenovo A6010

Lenovo A6010, sahip olduğu düşük fiyat etiketi ile 500 tl akıllı telefon önerisi listemizde, ikincilik sırasında olmaya hak kazandı! Lenovo A6010, kullanıcılara sunduğu HD çözünürlüklü, 5.0 inç’lik ekran ile birçok kişinin hayalini süslüyor! Lenovo A6010, 8 mp’lik arka kamera ile 1080p çözünürlükte video çekme yeteneğine de sahip! Android 5.0.2 ile satışa sunulan Lenovo A6010, en çok 495 Türk Liralık satış etiketi ile dikkat çekiyor!

3-) Piranha IQ Pro S

Piranha IQ Pro S, rakipleri gibi 5.0 inç’lik ekrana sahip! Piranha IQ Pro S, rakiplerine göre kağıt üzerine biraz yavaş görünse de gerçek kullanımda kaydedilen verilerin bu yönde olmadığını söylemek, oldukça kolay! Piranha IQ Pro S, kullanıcılara sunduğu çift sim kartı desteği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor! Piranha IQ Pro S de rakipleri gibi sahip olduğu düşük fiyat etiketi ile ilgilerin odağı oluyor! Piranha IQ Pro S, 495 Türk Liralık etiket ile kullanıcılarını bekliyor!

4-) LG Magna

LG Magna da 500 tl akıllı telefon önerisi listemizdeki rakipleri gibi 5.0 inç’lik bir ekrana sahip! LG Magna, sahip olduğu 2540 mAh gücündeki batarya ile kullanıcılara, 350 saat gibi bekleme süreleri tanıyabiliyor! LG Magna, MediaTek MT6582 isimli işlemcisi ile kullanıcılara 1.3GHz’lik hız değerleri sunmayı iddia ediyor! LG Magna, 500 tl akıllı telefon önerisi listemize kıl payı dahil olan bir akıllı telefon, çünkü LG Magna, tamıtamına 500 Türk Liralık bir satış değerine sahip!

5-) EvoBT RS6 Slim

500 tl akıllı telefon önerisi listemizde son sırayı, EvoBT RS6 Slim isimli akıllı telefon alıyor! EvoBT RS6 Slim da listemizdeki diğer akıllı telefonlar gibi 5.0 inç’lik bir ekran boyutuna sahip! EvoBT RS6 Slim, 8 mp’lik arka kamerası ile 720p çözünürlüğünde video çekim imkanı sunuyor! Rakipleri gibi Android ara yüzüne sahip olan EvoBT RS6 Slim, en çok 400 Türk Liralık fiyat etiketi ile dikkat çekiyor!