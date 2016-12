Casper VIA V10 Güncelliğini Koruyor!

Kızışan akıllı telefon pazarı, durulmak bilmiyor! Bilindiği gibi teknoloji, hız kesmeden gelişmeye devam ediyor! Son birkaç yılda geldiğimiz nokta ise; adeta bilim kurgu filmlerine konu olacak cinsten! Yıllar önce yeni yeni giriş yaptığımız internet teknolojisi, bugünlerde herkesin cebinde olmaya başladı! Gelişen teknoloji ile insanlar, akıllı telefon ismi verilen cihazlar ile internet vasıtasıyla ellerindeki minik aygıtlardan, her türlü işlerini halledebiliyorlar! İnternetin hayatımıza girmesi, şüphesiz ki hepimizin hayatlarında çeşitli değişikliklerin olmasına neden oldu! Bunların en büyük örneği; sosyal medya olarak bilinen ve genellikle akıllı telefonlar ile kullanılan uygulamaların ortaya çıkışı ve yaygınlaşması ile oldu! Bilindiği gibi sosyal medya, günümüzde adeta bulaşıcı bir hastalık gibi bireyden bireye aktarılmaya başlandı! Sosyal medya nın bu denli popülerleşmesi, akıllı telefonlarında gittikçe çoğalmasına neden oldu! Akıllı telefonlar çoğaldıkça, insanlar tercih yapmakta oldukça zorlanmaya başladı! Çünkü akıllı telefon pazarında, yüzlerce marka ve model satışa sunulmaya başlanmıştı bile!

Çok Yönlü Casper VIA V10 !

Konu akıllı telefon seçmek olduğunda, pek çok kişi kendisine uygun akıllı telefonu bulmak için yardım almaya başladı! Konu kişiye uygun akıllı telefon olduğunda ise; ön plana, Casper VIA V10 çıkıyor! Çünkü Casper VIA V10, sunduğu özellikler ile birçok kişinin, tercihlerine ve zevklerine hitap ediyor! Geçtiğimiz yıl tanıtılan Casper VIA V10, tanıtıldığı ilk günden itibaren büyük rağbet gördü! Bizde sizler için Casper VIA V10 özellikleri ni bir araya getirdik!

Casper VIA V10 Özellikleri !

Casper VIA V10, tanıtıldığı ilk günden beri birçok kişi tarafından, merakla incelenmeye başladı! Kullanıcılar Casper VIA V10 u gördükten sonra Casper VIA V10 özellikleri hakkında, daha çok bilgi sahibi olmak istedi! Casper VIA V10 özellikleri ile çıktığı günlerde, birçok kişinin hayallerini süslemeye başlamıştı! Casper VIA V10 özellikleri arasında, pek çok dikkat çeken detay olsa da en dikkat çekeni; Casper VIA V10 in sahip olduğu, 4.8 inç’lik, 720p çözünürlüklü, AMOLED ekran! Casper VIA V10 özellikleri arasında daha birçok dikkat çeken detay bulunuyor, bunları sıralamak gerekirse; 5.1 mm kalınlık, Snapdragon 410 işlemci, Android 5.0, 5 mp ön kamera, 8 mp değerinde arka kamera, 2000mAh pil, 99 gram ağırlık ve 16 GB saklama alanı!

Casper VIA V10 Fiyat !