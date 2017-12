Huawei Honor V8 Çift Arka Kamera ile Geliyor

Huawei Honor V8 in İlk Görselleri Yayınlandı!

Akıllı telefon pazarında sürekli bir gelişme olduğu, apaçık ortada! Bu durum, kullanıcılara büyük bir seçenek okyanusu sunsa da akıllı telefon üreticileri, bu durumdan pek memnun değil! Akıllı telefon üreticileri bu durumdan memnun değil! Çünkü akıllı telefon üreticileri rakiplerinden sıyrılmak için hep daha iyisine ulaşmayı hedeflemek zorunda kalıyor! Durumun böyle olması; çoğu akıllı telefon üreticisini, oldukça zora sokuyor! Akıllı telefon üreticilerinin, birbirleri ile verdiği savaştan, galip çıkabilmek için sürekli olarak yenilik arayışı içinde olduğunu, söylemiştik! Akıllı telefon üreticileri, kimi zaman rakiplerinden ayrılabilmek için kullanıcılara hiç kullanmayacakları özellikleri, birer yenilik olarak dahi sunabiliyorlar! Geçtiğimiz dönemlerde de benzer olaylar ile sık sık yüz yüze kalmıştık! Bilindiği gibi akıllı telefonların hayatımıza girmesi, pek çok yeniliği de hayatlarımıza kattı! Günümüz adeta, teknolojik çağa dönüştü! Bilindiği gibi pek çok insan, akıllı telefonlarını adeta kendilerinden bir parça olarak görmeye başladı! Bunun en büyük nedeni; akıllı telefonlar ile patlayan, sosyal medya uygulamaları! Akıllı telefonlar için üretilen çoğu sosyal medya uygulaması, direkt olarak kameralar ile bağlantı sağlıyor! Durumun böyle olması; çoğu kullanıcının, akıllı telefon kameralarına öncelik vermesine neden oldu! Piyasayı oldukça iyi değerlendiren Huawei, son zamanlarda ismini oldukça fazla tekrar ettirmeye başladı! Bilindiği gibi Huawei, geçtiğimiz günlerde de Türk Telekom ile yaptığı anlaşma ile gündeme gelmişti! Huawei adeta, Çin’den parlayan bir elmas haline dönüşüyor! Huawei isimli firmanın, akıllı telefon pazarını çok iyi bir şekilde analiz ettiğinden bahsetmiştik! Bunun en büyük göstergesi; Huawei nin takvimler 2014 yılını gösterdiğinde tanıttığı akıllı telefonu, Huawei Honor 6 PLus oldu!

Huawei, Leica ile Ortalığı Kasıp Kavuruyor!

Bilindiği gibi Huawei Honor 6 Plus, arka kısımda sahip olduğu Leica imzalı çift kamera ile adeta tüm dikkatleri, kendi üzerine çevirmişti! Huawei, Huawei Honor 6 PLus tan sonra arka kısımda Leica imzalı çift kamerayı; Huawei P9 ve Huawei P9 Plus isimli akıllı telefonlarında da sunmuştu! Huawei, arka kısımda yer verdiği Leica imzalı çift kameralara, Huawei Honor 6 Plus, Huawei P9 ve Huawei P9 Plus tan sonra yeni tanıtacağı; Huawei Honor V8 de de yer vermiş! Huawei, geçtiğimiz günlerde yayınladığı görsel ile Huawei Honor V8 isimli akıllı telefonun arka kısmında çift kamera olacağı iddialarını, kesinleştirdi! Huawei, yayınladığı Huawei Honor V8 görseli ile merakları iyiden iyiye arttırdı!

Huawei Honor V8 Özellikleri !

Huawei Honor V8 özellikleri ile ilgili henüz kesin bir bilgi olmasa da birçok iddia, ortada dolanıyor! İddialara göre; Huawei Honor V8 özellikleri, şu şekilde olacak; Kimilerine göre Huawei Honor V8, Kirin 950 isimli sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak, kimilerine göre ise; Huawei Honor V8, Snapdragon 650 isimli işlemciye sahip olacak! Huawei Honor V8 özellikleri arasında en dikkat çeken detay; Huawei Honor V8 in arka kısmında sahip olduğu, parmak izi tarayıcısı! Huawei Honor V8, aynı zamanda 5.2 inç’lik, Full HD özellikli bir ekrana da sahip olacak! Öğrenilen bilgiler arasında Huawei Honor V8 in, Android 6.0 Marshmallow serisi ile Mayıs ayında satışa sunulacağı da var!