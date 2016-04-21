Sony Xperia X Premium: En iyi Ekranlı Telefon

Sony Xperia X Premium Tozu Dumana Katacak!

Bilindiği gibi akıllı telefonlar, günden güne gelişimine hız kesmeden devam ediyor! Akıllı telefon piyasasındaki büyümenin en büyük etkeni, kullanıcılar! Bilindiği gibi piyasaya, düzenli olarak yeni nesil telefonlar çıkarılıyor! Çoğu firma bu konuda, bırakın diğer firmaları, adeta kendileri ile yarışma altında! Akıllı telefonların hayatımıza girmesi, şüphesiz ki hayatlarımızı oldukça rahatlaştırdı! Fakat birçok kullanıcı, sahibi olduğu akıllı telefonların, gün geçtikçe eskidiğini düşünüyor. Bununla da yetinmeyip, telefonunun özelliklerinin günümüze uymadığını düşünenler de oluyor! Buna verilebilecek en güzel örnek; geçtiğimiz günlerde tanıştığımız, 4.5 G teknolojisi!

4.5 G Hayatları Değiştirdi!

Bilindiği gibi ülkemiz, hali hazırda 3 G teknolojisi ile iletişim sağlıyordu! Fakat geçtiğimiz günlerde, 4.5 G nin hayatımıza girmesi, birçok kişinin düzenini altüst etti! Çünkü bilindiği gibi 4.5 G teknolojisini kullanmak için sahip olduğunuz akıllı telefonun, 4.5 G teknolojisini desteklemesi gerekiyordu. Fakat çoğu kişi, 4.5 G teknolojisi ile uyumlu akıllı telefonlara sahip değildi ve kendilerine, yeni akıllı telefonlar bakmaya başladılar! Çoğu kişi, gün geçtikçe ilerleyen akıllı telefon teknolojisinin hızına yetişemediği için ince eleyip, sık dokumak istedi ve yeni alacağı akıllı telefonun tüm özelliklerini, en ince ayrıntısına kadar inceledi! Bir çok kişi, satın aldığı telefonun sadece 4.5 G uyumlu olmasını değil, günümüzdeki en gelişmiş akıllı telefon olmasını istiyordu! Hal böyle olunca; gözler, piyasaya daha çıkmamış telefonlara çevrildi!

Dikkatler Sony Xperia X Premium a Çevrildi!

Çıkacak telefonlar listesinde bulunan Sony Xperia X Premium, şüphesiz ki birçok kişinin dikkatini çekti. Sony Xperia X Premium özellikleri ile adından daha sıkça söz ettirecek gibi! Sony Xperia X Premium özellikleri arasında, bilindiği gibi kardeşi Sony Xperia Z5 Premium’da olduğu gibi 4K çözünürlükte görüntüleri göstermeye yarayan bir ekran da bulunuyor! Sony Xperia X Premium özellikleri nden, oldukça söz ettirecek demiştik! Sony Xperia X Premium ekranı, 4K çözünürlük ile yetinmeyip, televizyon piyasasından duymaya alıştığımız; HDR teknolojisine de sahip! Sony Xperia X Premium HDR ekran ile satışa sunulacak, ilk akıllı telefon olma özelliğinin yanında, Sony Xperia X Premium HDR ekranı ile adeta akıllı telefon piyasasını çalkalayacak! Sony Xperia X Premium HDR ekranı ile aynı televizyonlar olduğu gibi oldukça gerçekçi görüntü kalitesini kullanıcıları buluşturmayı bekliyor!