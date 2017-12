Qualcomm Snapdragon Serileri Geliyor!

Teknolojinin ilerlemesi ile hayatımıza giren çoğu ürün, kendilerini daha da modern ve teknolojik bir hale büründürdü! Bilindiği gibi insanlar yıllardır, kesintisiz bir gücün ve akıcılığın hayalini kurup, arzuluyor! Fakat bu istek, çoğu zaman gerçekleşemiyor. Bunun en büyük nedeni; teknolojik cihaz üreticilerinin tercih ettiği, işlemciler oluyor! İşlemciler, günümüzde herhangi bir teknolojik cihaz alınırken sorgulanan ve değerlendirilen en önemli unsurlar arasında olmaya başladı. Çünkü kullanıcılar artık, işlemcinin ne kadar hayati bir önem taşıdığının farkına vardı! Bilindiği gibi işlemciler, bilgisayarların ana komuta merkezi olarak görev yapıyor! İşlemci nedir sorusuna bir açıklama yapmak gerekirse! İşlemci nedir sorusunun en kolay ve anlaşılır şekilde açıklaması; işlemci bilgisayarın ana komuta merkezidir! Çünkü yaptığınız en ufacık bir fare hareketi, ilk önce işlemciye ulaşarak, orada değerlendirilip, ondan sonra gerçekleşir! İşlemci nedir sorusunun en güzel açıklaması da bu şekilde yapılıyor! Kullanıcıların işlemci değerlerini fark ettiği şu günlerde, ilgiler tamamen işlemci üreticilerine döndü! Hal böyle olunca Qualcomm Snapdragon serisi, bugünlerde oldukça dikkat çeken bir seri haline geldi! Qualcomm Snapdragon serisi üzerinde artan ilgiler, söylentilere de neden oldu! İddialara göre Qualcomm Snapdragon serisi; oldukça şaşırtıcı özelliklere sahiplik olacak! Qualcomm Snapdragon serisi, 14 nm’den oluşan 4 tane Kryo çekirdeğe sahip olacak! Bilindiği gibi Qualcomm Snapdragon 820 ve Qualcomm Snapdragon 810 işlemcileri, tatsız hatıralar ile hatırlanıyordu! Fakat kullanıcıların büyük merak ile beklediği Qualcomm Snapdragon 830, Qualcomm Snapdragon 823 ve Qualcomm Snapdragon 828 yepyeni bir adım atmaya geliyor!

Qualcomm Snapdragon 823

Qualcomm Snapdragon 823, sahip olduğu MSM8996 Pro model ismi ile uzun zamandır kullanıcıların ilgisini topluyordu! Qualcomm Snapdragon 823 ün, Galaxy Note 6’da kullanılması bekleniyor! Yeni çıkacak olan Qualcomm Snapdragon 823, kardeşi Qualcomm Snapdragon 820 den daha da hızlı olacak! İddiaların bu yönde olması, Qualcomm Snapdragon 823 üzerindeki merakları iyiden iyiye arttırdı!

Qualcomm Snapdragon 828

Qualcomm Snapdragon 828, sahip olduğu MSM8997 model ismi ile kullanıcıların büyük hayallerini süslüyor! Bu yılın son çeyreğinde tanıtılacağı düşünülen Qualcomm Snapdragon 828 in, sahip olacağı çekirdek sayısı henüz bilinmiyor! Fakat tahminler, Qualcomm Snapdragon 828 in 4 çekirdeğe sahip olacağı yönünde! Qualcomm Snapdragon 828 in aynı zamanda, 4K ve 2K çözünürlüğünde 60 Fps akış sunması da bekleniyor!

Qualcomm Snapdragon 830

Qualcomm Snapdragon 830, kullanıcılar tarafından büyük merak ile bekleniyor! Çünkü Qualcomm Snapdragon 830, önceki dönemlerde tanıtılan kardeşleri aksine, kullanıcılara bambaşka deneyimler yaşatacağını iddia ediyor! Qualcomm Snapdragon 830, sahip olacağı x16 LTE ile 960 Mbps indirebilme hızına sahip olacak! Qualcomm Snapdragon 830, kardeşi Qualcomm Snapdragon 828 gibi 4K ve 2K çözünürlükte 60 Fps akış sunabilecek! Qualcomm Snapdragon 830 un, 2017 yılının ilk aylarında satışa sunulması bekleniyor!