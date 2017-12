LG Gram 15 Özellikleri!

LG Gram 15 Aramıza Altın Sarısı Rengi ile Katıldı!

Teknolojinin ilerlemesi, kendini her alanda göstermeye devam ediyor ve gün geçtikçe hali hazırda satışı devam eden ürünlerin yenileri, piyasaya çıkmaya devam ediyor! Bilindiği gibi bilgisayar teknolojisi de akıllı telefon teknolojisi gibi çok kısa bir zaman dilimi içerisinde gelişti! Hatırlanacağı üzere; bundan sadece 2 haneli yıllar önce bilgisayarlar, neredeyse bir oda büyüklüğündeydi! Şimdi ise bilgisayarlar, cep telefonları içerisine girerek, kendilerine akıllı telefon dedirtmeye başladı! Az önce de belirttiğimiz gibi bilgisayar teknolojisi, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde gelişerek, bugünkü halini aldı ve gittikçe de küçülmeye başladı! Bunun en büyük örneği; günümüzde firmalar arasında yaşanan incelik yarışı! Bilindiği gibi; günümüzde neredeyse üst üste konmuş, birkaç kağıt kalınlığında bilgisayarlar üretilmeye başlandı! Fakat çoğu kullanıcı, bu ürünlere oldukça şüpheci yaklaşıyor! Çünkü insanlar, bir ürünün inceldikçe, dayanıklılığının da azaldığını biliyor! Aynı geçtiğimiz dönemlerde, iPhone serisinin başına gelenlerdeki gibi! Kullanıcıların yeni nesil dizüstü bilgisayarlardaki aradığı en önemli kriterler; dizüstü bilgisayarın kullanıcılara sunduğu özellikler! Kullanıcıların günümüzde dizüstü bilgisayarlardan beklediği en önemli özellikler, genellikle işlemci ve ekran teknolojisine yönelik oluyor. Çünkü kullanıcılar, artık daha kaliteli görüntü ve video çekimleri yapabildikleri için çektikleri görüntüleri aynı şekilde, daha kaliteli bir şekilde seyretmek ve bu işleri yaparken de oldukça akıcı bir şekilde işlerini halledebilmek istiyorlar!

LG Gram 15 Tam Aradığınız Gibi!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen, CES isimli etkinlikte tanıtılan LG Gram 15 Türkiye de kullanıcılar ile buluştu! LG Gram 15 Türkiye de günümüz akımından etkilenmiş bir şekilde oldukça ince ve hafif bir şekilde piyasaya sunuldu! LG Gram 15 Türkiye de altın sarısı rengi ile adeta görenlerin gözlerini kamaştırdı! LG Gram 15 in tanıtılması ardından birçok kullanıcı, LG Gram 15 özellikleri ni sorgulamaya başladı! Sizler için LG Gram 15 özellikleri ni bir araya getirdik.

LG Gram 15 Özellikleri !

LG Gram 15 özellikleri konusuna gelindiğinde, öncelikle dış tasarımdan bahsetmeden olmaz! Çünkü bilgisayar, satışa sunulduğu altın sarısı rengi ile adeta oldukça şık ve modern bir izlenim sunuyor! Yaklaşık olarak 1kilogram ağırlığa sahip olan LG Gram 15 özellikleri arasında barındırdığı, 15 inç’lik ekranı ile de göz dolduruyor! LG Gram 15 in sahip olduğu 15 inç’lik ekran, aynı zamanda Full HD! LG Gram 15 özellikleri arasında dikkatleri üzerine çeken bir diğer detay da İntel imzalı işlemciler oluyor! İntel imzalı işlemciler; 6 jenerasyon olarak anılan seriden oluşuyor ve isimleri, Core i5 ve Core i7! LG Gram 15, aynı zamanda kullanıcılara 8 GB’lık RAM sunuyor. LG Gram 15 özellikleri ni bir de 256 GB’lık SSD ile taçlandırıyor! LG Gram 15 özellikleri arasında bir diğer detay da yaklaşık olarak 7 saat hizmet veren, batarya oluyor! LG Gram 15 in ince bir yapısının olduğunu belirtmiştik! LG Gram 15 ince olduğu kadar kullanışlıda! LG Gram 15, ince gövdesine rağmen üzerinde; HDMI, micro USB, micro SD ve USB Type C girişlerini barındırıyor!

LG Gram 15 Fiyat !

LG Gram 15 özellikleri ni öğrenen çoğu kullanıcı, heyecan içinde LG Gram 15 fiyat ını sorgulamaya başladı! LG Gram 15 fiyat ı, kullandığı işlemci çeşidine göre farklılık gösteriyor! Yani LG Gram 15 fiyat ı İntel imzalı i5’e sahip model için 1100 Amerikan Doları iken, İntel imzalı i7’ye sahip model için 1500 Amerikan Doları!