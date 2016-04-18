Samsung Galaxy Note 6 Özellikleri

Samsung Galaxy Note 6!

Akıllı telefon pazarı, her geçen gün kızışmaya devam ediyor! Bilindiği gibi firmalar, biz kullanıcılara sürekli olarak yeni model akıllı telefon lar ile geliyor. Hal böyle olunca teknoloji devi birçok firma, akıllı telefon pazarı içerisinde sürekli olarak bir rekabet içerisinde oluyor! Fakat tartışmasız akıllı telefon pazarının liderliğini; Apple ve Samsung üstleniyor.

iPhone 7 ve Galaxy Note 6 Aynı Anda mı?

Bilindiği gibi geçtiğimiz dönemlerde de iPhone SE, akıllı telefon pazarına sunulmuştu. Apple ın hamlesi ardından ilgiler tekrar, iPhone 7 ye kaydı! Bilindiği gibi iPhone SE çıkar çıkmaz, birçok kişi iPhone 7 ne zaman gelecek diye sorular sormaya başladı. iPhone 7 ne zaman gelecek sorusunun cevabı; Eylül 2016, olarak kulaktan kulağa yayılmıştı durumda. Fakat resmi bir açıklama olmadığı için kullanıcılar halen, iPhone 7 ne zaman piyasaya çıkacak bilmiyor! Bilindiği gibi yeni model piyasaya sürülecek söylentileri ardından, hemen ne zaman geliyor? Özellikleri ne? Fiyatı ne kadar? Gibi sorular sorulmaya başlanıyor. Benzer olay, geçtiğimiz dönemde Samsung firmasının başına da geldi.

Samsung Galaxy Note 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung akıllı telefon larında kullandığı Android işletim sistemi ile adeta akıllı telefon kullanıcılarının gönlünü fethetti. Android işletim sistemli telefonlar arasında en popüler olanlar da Galaxy Note serisi! Söylentiler, Samsung Galaxy Note 6 ya az kaldığını söylüyor. Şu an Samsung Galaxy Note 6 hakkındaki tüm söylentiler, iddia aşamasında olsa da kullanıcılar şimdiden Samsung Galaxy Note 6 heyecanına kapıldı. Samsung Galaxy Note 6 ne zaman tanıtılacak soruları da çok geçmeden sorulmaya başlandı. Samsung Galaxy Note 6 ne zaman tanıtılacak, resmi bir açıklama yok. Fakat Samsung Galaxy Note 6 nın, iPhone 7 gibi Eylül 2016 tarihinde tanıtılması bekleniyor! Kullanıcılar, Samsung Galaxy Note 6 ne zaman tanıtılacak sorusuna kesin bir cevap alamamış olsa da şimdiden büyük bir heyecan ile Samsung Galaxy Note 6 nın tanıtılacağı zamanı bekliyorlar.

Galaxy Note 6 Özellikleri Ne Olacak!

Kullanıcıların en çok merak ettiği ikinci şey de Samsung Galaxy Note 6 özellikleri! Söylentilere göre; Samsung Galaxy Note 6 özellikleri arasında, oldukça dikkat çeken detaylar var! Alınan bilgilere göre; Eylül ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 6, 8 milimetreden bile daha ince olacak! Aynı zamanda Samsung Galaxy Note 6 özellikleri arasında, batarya performansına yönelik yenilikler olduğu da tahmin ediliyor! İddialara göre Samsung Galaxy Note 6, yaklaşık olarak 5000 mAh batarya gücüne sahip olacak! Bu da yaklaşık olarak, %50’lere varan bir batarya ömrü artışı demek oluyor! Samsung Galaxy Note 6 nın, 6 inç’lik bir HD ekrana sahip olacağı da iddialar arasında! Samsung Galaxy Note 6 özellikleri hakkındaki iddiaları duyan Samsung severler, Samsung Galaxy Note 6 isimli yeni akıllı telefon u büyük bir merak ile bekliyor! Unutmadan; Samsung Galaxy Note 6 nın, esnek bir ekran teknolojisine de sahip olabileceği, dolanan söylentiler arasında!