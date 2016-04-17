LG Optimus F6

Akıllı telefonlar, şüphesiz ki hayatımızda bizden başka birçok şeyi değiştirdi! Bilindiği gibi akıllı telefonlar, bundan sadece birkaç yıl önce hayatımıza girdi ve girdiği gibi de hayatımıza birçok yenilik katmaya başladı! İnsanlar sadece günümüzden birkaç yıl öncesine kadar, renksiz ekranlı telefonlara sahipken, bugün hayatımıza 4.5 G isimli bir teknoloji bile girdi. Bilindiği gibi 4.5 G isimli teknolojiye, daha oldukça yabancıyız! GSM operatörleri, 4.5 G teknolojisi hakkında birçok iddia hakkında bulunsa da kullanıcıların beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı, merak ediliyor!

Her Gün Yeni Akıllı Cihazlar

İnternet teknolojisinin içerisine bu kadar girmişken, hayatımıza her gün yeni bir akıllı telefonun girmesi, hiç de şaşırtıcı değil! Neredeyse her geçen gün yeni bir akıllı telefon ile tanıştığımızı söylemiştik, A’dan Z’ye birçok teknoloji devi, neredeyse gün aşırı yeni akıllı cihazları ile akıllı telefon pazarını kızıştırmaya devam ediyor! Şüphesiz ki bu durumdan en olumsuz etkilenen, akıllı telefon kullanıcıları oluyor. Çünkü insanlar, aldıkları yeni akıllı telefonları ağız tadı ile kullanamadan, sahip oldukları telefon çok kısa bir zaman içerisinde, eski bir model haline dönüşüyor! Geçtiğimiz yıllarda bu akıma, LG isimli teknoloji devi firma da üreticisi olduğu akıllı telefon ile katıldı! LG Optimus F6 özellikleri ile çıktığı döneme, adeta damgasını vurmuştu. O günlerde çoğu kullanıcı, merak ile LG Optimus F6 özellikleri ni araştırıyordu! LG Optimus F6 Android işletim sistemine sahipti ve LG Optimus F6 Android 4.1 Jelly Bean versiyonu ile çalışıyordu. LG Optimus F6 Android işletim sistemi ile çalıştığı için çoğu kullanıcı, büyük merak ile LG Optimus F6 nın çıkış tarihini beklemişti.

LG Optimus F6 Özellikleri!