Bilgisayarınızı Dört Adımda Optimize Edebilirsiniz

Bu yöntemlerden bazılarına gelirsek temel yöntemlerden bazıları ekstra yöntemler olarak bilinir. Bilgisayarınız sürekli olarak bazı yazılımları kabul ediyor ve yüzlerce veri işlemini yapıyor. Bu nedenle zamanla yorulabilir ve tabiri caizse bitkin düşebilir. Bunun için de sisteminize çok daha düzgün bakmalı ve onu çok daha doğru bir şekilde kullanmalısınız. Ayrıca sisteminize yönelik olarak yapılabilecek iyileştirme adımlarını da kesinlikle atmalısınız. Sisteminizi iyileştirmek için yapmanız gereken ilk unsur sabit diskinizi temizlemektedir. Sürekli bir şekilde çalışan sistem temizlik ihtiyacı duymaktadır ve bunlara ek olarak sistemler temizlendikleri zaman çok daha hızlı çalışmaktadırlar çünkü veri kirliliği yoktur.

2 – 3 Ay Üzeri Temizlenmemiş Sistemler

Eğer sisteminize 2 – 3 ay süresince herhangi bir temizleme unsuru uygulamamışsanız kesinlikle temizlemeniz gerekmektedir. Tam olarak 2 - 3 ay süresince temizlenmeyen bazı veri kalıntıları sürekli sisteminizin yavaşlamasını sağlar ve zamana çerçevesinde işlev dahi göremez hale gelebilirler. Özellikle de belirtmeliyiz ki bunlar kesinlikle veri kalıntılarıdır. Aslında kalıntılardan ziyade olarak 3 - 4 boyunca el değmeyen müzik verileri, video verileri ve bazı dosyaların silinmelerine gerek yoktur aslında. Sabit diskiniz depolama aracı olarak yapıldılar. Fakat bu verilerinizi de taşınabilir diske yüklemeniz son derece önemlidir. Bunlara ek olarak da belirtmek gerekir ki sisteminizden asla silinmemekte olan bazı kalıntı verileri 5 – 6 GB kadar da yüksek boyutlara ulaşabilir. Bu gibi bazı kalıntılara normal yollar ile de asla ulaşamayabilirsiniz. Bu nedenle de yukarı da bahsi geçtiği gibi kalıntıları temizleme araçları ile temizleyebilirsiniz.

İyileştirme Adımları

Bilgisayarınızı temizledikten sonra bazı iyileştirme adımlarına geçebilirsiniz. Bilgisayarınızda sürekli bir şekilde aktif fakat hiçbir şekilde kullanılmamakta olan programlar var ise bu programları oldukça kısa bir süre çerçevesinde kaldırmanız gerekmektedir. Bunun sebebi bu programlar arka plan içerisinde aktif ve gereksiz yere çalışmaktadırlar. Bu da hiç gerek yokken belleğin gereksiz yere tüketilmesi anlamına gelmektedir. Bilgisayarınızı çok daha iyi yapabilmek için son adım olarak da disk birleştirme aracını kullanmalısınız. Bu aracı kullanılarak sağ sola dağılmış verileri bir bütün yaparsınız ve verilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşılır.